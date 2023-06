Blues & Bullshit 22.06.2023

——————————————

1. Company Man – Gary Primich

2. Let The Good Times Roll – Mike Sanches

3. Go Back To Your Used To Be – Jessie Mae Hemphill

4. Hold Me In Your Arms Tonight – Spoonful of Blues

5. I Need You Pretty Baby For My Own – Big Joe Louis

6. Himmel – Jan Arild Sørnes

7. Holy Water – Dr. John

8. Love Is A Gamble – Little Milton

9. Ain`t Going To Boss – Lucky Peterson

10. Change – Mavis Staples

11. Keep On Smilin` – Tommy Castro