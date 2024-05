Blues & Bullshit 23.05.24

1. BBQ and Blues – Mark My Band

2. Ramblin`From Coast To Coast – Johnny Burgin

3. Heart Fixing Business – B.B. And The Blues Shacks

4. Fear Is My New Roommate – Chris cain

5. I Finally Hit The Bottom – Rick Estrin & The Nightcats

6. Payback Time – The Fabulous Thunderbirds

7. I`ve Had Enough – Walter Trout

8. Can`t Fix The World – Toronzo Cannon

9. Gje Mæ En Dobbel Whisky – Jan Arild Sørnes

10. Hop On A Ride – Ghalia Volt