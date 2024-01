Blues & Bullshit 25.01.2024

———————————————

1. Bleed – Walter Trout

2. Broken – Walter Trout

3. Devil In The Room – Tinsley Ellis

4. Don`t Tell Me I Can`t – Altered Five Blues Band

5. Who is He ( and What Is He To You?) – Kevin Burt

6. Alabama Train – Lousiana Red

7. While I`m Young – D.K. Harrell

8. Full Measure Of Pleasure – Dave Keller

9. No Rest – Chris O`Leary

10. In The Night – Mitch Woods

11. Tell Mama – Etta James