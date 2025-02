Blues & Bullshit 27.02.2025

1. Fool – Adama Janlo

2. Why I Sing The Blues – Linsey Alexander

3. Before The Sun – Jesper Lindell

4. You Gotta Stay True – The Troubled Three

5. Little Girl From Nowhere – Cristina Vane

6. Gonna Be 2 Of Those Days – Jimmy Vivino

7. Double Cross – The Dig 3

8. Low No More – Shawn Pittman

9. Who Was That – Bobby Rush

