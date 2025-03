Blues & Bullshit 27.03.2025

Blues & Bullshit27.03.2025

————————–

1. Jag börjar dagen med en starköl – Rolf Wikström

2. I Got My Eyes On You – Mike Flanigin

3. She Will – Paul Thorn

4. Ease On – Mike Farris

5. Same All Over – Canned Heat

6. Hittin`On Nothin – Janiva Magness

7. The Blues Has Made Me Whole – The Mannish Boys

8. Blues Train – Duke Robillard

9. Rum Boogie – Southern Avenue

10. The Ghost Of Gatemouth Brown – Tab Benoit

11. Glide – Ash Grunwald

12. I Owe You My Heart – The Bluesanovas

13. You Make Me Want To Dance – Robert Finley

14. The Wheel Man – Watermelon Slim

