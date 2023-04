Blues & Bullshit 27.04.2023

1. Miss James – Howlin`Wolf

2. Rob & Steal – Tony Holiday

3. Kay Marie – Mike Ledbetter, Monster Mike Welch

4. Walkin` Slippin`And Slidin`- Bob Corritore & Friends

5. Take My Heart – The Terskey Brothers

6. Mortal Man – Dean Zucchero

7. Cakewalk Into Town – Blått Drivgods

8. Feel So Bad – Sam Hopkins (Tribute Joe Krown)

9. Talk To Me Baby – Elmore James

10. Rise Up – Ana Popovic