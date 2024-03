Blues & Bullshit 29.02.24

Endelig torsdag!

Nok en Blues-sending med godgutta Freddy og Geir Anders er gjennomført. Endelig er Freddy tilbake i studio og det blir mildt sagt stemning.

Dagens sending dedikeres til band og artister som har spilt på Bodø Bluesklubb. Dette blir rått!

I dagens sending får du høre følgende låter:

1. Hula Hoop – Funderburgh and the Rockets feauturing Anson and Sam Myers

2. Mile After Mile – Sven Zetterberg

3. Mean Old World – The Mannish Boys

4. My Back Scratcher – Mark Hummel

5. Cold War Blues – The Blues Express

6. Don’t You Want A Man Like Me – The Instigators

7. Sooner Or Later – John Nemeth

8. Murder My Baby – The Jolly Roll Men

9. Breaking Up – Spoonful of Blues