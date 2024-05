Blues & Bullshit 30.05.2024

—————————————–

1. Somewhere Else – Rick Estrin And The Nightcats

2. Du är Min Lyx – Clas Yngströms Blue Devils

3. Failing Upwards – Sugaray Rayford

4. Steal Away – Paul Oscher

5. I Need Something Sweet – Johnny Burgin

6. Bullfrog Blues – Alastair Greene

7. Dead Is Dead – Ledfoot

8. Need For Speed – Chris O`Leary

9. Jet Stream – Martin Lang & Rusty Zinn