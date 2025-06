Blues & Bullshit 12.06.25

Freddy og Geir-Anders gjenforenes endelig i dagens episode. Skravla går som vanlig og publikum får severt en god dose Blues og Bullshit.

I dagens episode får du høre følgende godlåter:

1. Beware The Wolf – Jimmy Vivino, John Sebastian

2. Turbomouth – The Kokomo Kings

3. Keep On Loving Me Baby – Bluebirds

4. One Brick At The Time – Arne Skage, Jørn Hoel, Steinar Albrigtsen

5. Wild Man – Will Wilde

6. Store Blå – Jan Arild Sørnes

7. Storm Warning – Charlie Musselwhite

8. I Learn The Hard Way – Knock-Out Greg

9. I Just Dropped in to See What Condition My Condition Was In