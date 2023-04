Radio 1916 – Faye Lund – Keeperkampen

Nå kan du høre andre utgave av vår nye Glimtpodcast.

I denne episoden får vi besøk av Bodø/Glimt-keeper Julian Faye Lund. Det blir naturlig nok snakk om keeperkampen i Bodø/Glimt. Hvordan opplevde Julian at førstekeeper Nikita Haikin returnerte til klubben. Hvilke beskjeder har han fått i den forbindelse? Det og mye mer får man svar på i dagens episode.

Vi lanserer og våre to nye faste spalter, tabellen og 10 kjappe.

I tabellen tar vi for oss ulike temaer hvor vi rangerer fra topp til bunn. I dagens utgave går vi gjennom spytabellen! Altså hvilke lag i Eliteserien er de verste å tape mot, og deiligst å slå? Hvem synes Julian det er aller deiligst å ta tre poeng mot?

Noen av spørsmålene vi får svar på i 10 kjappe er hvem som lager best stemning av J-feltet og Øvre øst? Hvilken by er best av Oslo og Bodø? Ville Julian aller helst vunnet europacup med Glimt eller spilt EM for Norge? Pluss mye mer.

Dette er en episode vi tror du kommer til å sette pris på! Lytt her på Spotify eller SoundCloud: