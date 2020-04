Alle kredittkort i Norge har dette til felles

I Norge finnes det nærmere 300 ulike kredittkort å velge mellom. De har alle ulike bonusordninger, rentenivå og gebyrstruktur. Til tross for disse forskjellene er det også visse ting som alle kredittkort har til felles. Her ser du hvilke likheter det er snakk om.

Kortene gir deg kjøpsbeskyttelse

Alle kredittkort reguleres av Finansavtaleloven, som stiller visse krav til banker som yter kreditt. Ett av disse finner man i §54(b). Paragrafen fastslår at alle kredittgivere forplikter seg til å stille økonomisk garanti for fjernkjøp av varer og tjenester.

Her er en litt enklere forklaring: Se for deg at du kjøper klær på nett for 5.000 kroner hos en utenlandsk selger. Du betaler med kredittkortet ditt, og varen har en leveringstid på 14 dager.

Etter at 2 uker har passert har varen fortsatt ikke ankommet. Du venter enda en uke før du kontakter selger, men får ikke noe svar. I et slik tilfelle kan du med loven i hånd rette et pengekrav mot kortselskapet, gitt at varen du kjøpte aldri ble levert.

Riktignok finnes det noen nyanser, men i hovedsak sitter kortutsteder alltid med et økonomisk ansvar, inntil varen eller tjenesten er levert som avtalt. Hvis du blir svindlet er det banken som må dekke tapet.

Det koster penger å ta ut kontanter

Kredittkort er også kjent for å ha høye gebyrer, og ett av disse gjelder for alle kort – nemlig uttak av penger. Hvis du går til minibanken og trekker ut penger vil du straffes økonomisk på 2 måter:

Rentene på uttaksbeløpet vil slå inn umiddelbart.

Du må betale et gebyr som oftest utgjør mellom 1-2% av uttakssummen.

Derfor er det aldri lurt å trekke ut kontanter med kredittkortet. Benytt i stedet et debetkort, ettersom disse som regel tilbyr gratis uttak.

Du får full uttelling for rentefradraget

Hvert år sender skatteetaten ut en oversikt over gjeldsrenter som er betalt til norske finansforetak. Det inkluderer renter du måtte ha betalt på kredittkortet ditt.

Det norske lovverket setter i utgangspunktet en maksgrense for rentefradrag. Denne tilsier at man kun får fradrag for gjeldsrenter opptil 17%, noe som oftest påvirker de med høy forbruksgjeld. Har man for eksempel et forbrukslån med en effektiv rente på 20%, vil man kun få rentefradrag for 17%, eller det som tilsier 85% av renteinnbetalingene (17/20 = 0,85).

Alle kredittkort er unntatt fra denne regelen, som betyr at man får fullt rentefradrag for betalte gjeldskroner, uansett om det skulle overstige 17%. For inntektsåret 2020 kan du kreve fradrag tilsvarende 22% av de pengene du har betalt i renter på kredittkortet.

Kjøp nå – Betal kredittkortrenter i fremtiden

Kredittkort er unike ved at de ikke belaster deg for renter umiddelbart på de kjøpene du foretar. Hvor mange dagers utsettelse de tilbyr varierer, men det kan være opptil 50 dager på noen kort. Hos kredittkortinfo.no kan du sammenligne tidsgrensene på mange kredittkort som tilbys i Norge.

Renteutsettelsen skiller seg fra andre typer lån, der rentene slår inn umiddelbart. Dette er også årsaken til at det er mulig å belaste et kredittkort for flere tusen kroner i året, uten å betale en krone i renter.

Bankene tjener først og fremst penger på de kundene som ikke gjør opp for seg innenfor denne tidsrammen.

Sjekk også kredittkortets gebyrer

Hvis du skal sammenligne de ulike kortene som finnes i Norge er det viktig at du også undersøker gebyrstrukturen. Kortene har ulike gebyrsatser og du bør sjekke ut følgende:

Valutavekslingsgebyret: Gjelder når du betaler i utenlandsk valuta eller trekker ut penger i minibank utenlands – Sjekk hvilket påslag som kreves. Standarden er et påslag mellom 1,75% – 2,25%

Uttaksgebyr for kontanter: Her betaler du 1-2% av uttaksbeløpet, pluss et fast gebyr på 10 – 40 kr.

Årsgebyr: Dette er ikke vanlig, og kreves oftest på spesielle fordelskort (f.eks de som tilbyr gratis opphold i flyplasslounge til kortholdere).

Ment å være et hjelpemiddel

Kredittkort er i utgangspunktet ment å være et økonomisk hjelpemiddel, og en siste utvei når man skal betale regninger. De siste årene har bransjen utviklet seg til å handle mer om fordelsprogrammer og bonuser. Disse benyttes for å tiltrekke seg nye kortholdere.

Hvis du velger å benytte kredittkortet som betalingsmiddel er det viktig å være varsom med hva man bruker penger på. I utgangspunktet bør man ikke bruke kortet til å betale for dagligdagse utgifter. Eksempler på dette inkluderer kommunale avgifter, innkjøp av mat og lignende.

Som hovedregel bør kortet kun benyttes til kjøp av varer på nettet, for å dra nytte av garantiordningen. Noen kort har også en innebygget reiseforsikring, som kommer til nytte når man reiser utenlands.