Bruk en regulert kryptobørs

Som forbruker er det en del viktige forhold du bør være kjent med før du velger en kryptobørs fra Norge. Her har vi satt sammen en liste med informasjon som gjør jobben enklere, samtidig som det reduserer risikoen for tap underveis.

Regulering: Velg en kryptovalutabørs som er regulert, enten innad i EU eller ved registrering hos Finanstilsynet. Norge har per i dag ingen konsesjonsplikt for kryptobørser, men myndighetene krever at alle vekslere av virtuell valuta overholder regelverket mot hvitvasking, terrorfinansiering og lignende. Som en del av dette har Finanstilsynet opprettet et register for norske kryptobørser og meglere. Ikke lagre verdiene dine på børsen: Du burde aldri lagre beholdningen din hos en kryptovaluta børs, med mindre du er villig til å akseptere risikoen for tap. Enda du har aktivert 2-faktor autentisering og laget et sterkt passord er det fortsatt risiko for hacking, tyveri eller lignende. Listen er lang over kryptobørser som har sett verdiene forsvinne på denne måten gjennom årene. Bruk derfor heller din egen lommebok, som du selv har full kontroll på. Forskjellige tjenester: Kryptovalutabørser kommer i flere utgaver. Det inkluderer en vanlig kryptobørs, megler og vekslingstjeneste. Hos en vanlig kryptovaluta børs så eier du kryptobeholdningen selv. Meglere tilbyr derimot derivater, noe som gir deg finansiell eksponering uten at du faktisk eier det underliggende instrumentet. Med derivater kan du som regel “gire” investeringen, noe som multipliserer potensielle tap og fortjeneste, der grensen i EU er satt til 1:2. Forsikring: Innskudd i kryptovaluta omfattes ikke av den norske bankgarantien (via banksikringsfondet). Det betyr at beholdningen din ikke er forsikret på samme måte som ordinære bankinnskudd der grensen er satt til 2 millioner. Derimot finnes det kryptovalutabørser som har stiftet egen forsikring. I tillegg vil EU baserte meglere være omfattet av egne forsikringsordninger i landet der de holder lisens. Denne er som regel satt til 1 million euro. Her må det tas forbehold om at det finnes flere unntak og reguleringer som gjelder spesifikt for denne forsikringsordningen. Derfor må ikke teksten tolkes som noen garanti for utbetaling. Sjekk omdømmet: En annen lur ide er å sjekke omdømmet til kryptovalutabørsen før du åpner konto. Det gjør du enkelt ved å søke etter navnet, kombinert med navn på norske forum, slik som Reddit, diskusjon NO eller lignende. Da får du fort et greit innblikk i hvorvidt folk er fornøyd eller ikke med tjenesten.

Andre ting verdt å fokusere på

Gebyrer

Hos noen regulerte kryptovalutabørser og meglere er det mulig å åpne posisjoner gjennom derivater. Det betyr at du kan handle for større beløp enn du har på konto. Som nevnt tidligere i artikkelen er det gjerne begrenset til 1:2. Med andre ord lar kryptobørsen deg handle for det dobbelte av hva du har på konto.

Det betyr at potensiell gevinst dobles, inkludert potensielle tap.Muligheten til å gire investeringen kan være en fordel for mer avanserte investorer. For nybegynnere er det likevel risikofylt, og noe man burde vente med inntil man har bedre forståelse av markedet.

Kryptobørser i Norge krever gjerne et sted mellom 0,5 til 0,75 prosent per handel. Det er en god del mer enn hva såkalte meglere krever. Til gjengjeld koster det penger å vedlikeholde posisjoner hos meglere over tid.

Volum og spread

Hos en kryptovaluta børs er målet å koble både kjøpere og selgere sammen. Hver side kommer med et tilbud, inntil de blir enige om en pris. Forskjellen mellom hvert tilbud kalles for spread.

Jo flere deltakere i en markedsplass, jo lavere vil også spread ble. For en kryptovaluta børs er det derfor viktig å ha flest mulig kunder og brukere. Dette er viktig fordi små og ukjente kryptobørser vil gjerne ha en veldig høy spread, noe som gjør det vanskeligere å få en ordre fylt.

Tilbyr de hva du ønsker?

Et annet viktig punkt er hvorvidt kryptovalutabørsen faktisk tilbyr den typen du ønsker å kjøpe? Det er standard å tilby kryptovalutaer som bitcoin, ethereum, litecoin og lignende. Derimot er det enorme forskjeller i hva som tilbys utenom de største navnene.