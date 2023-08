Bruk gratis VPN

Med et gratis VPN kan du surfe anonymt på nettet, uten at det koster deg noe. Her kan du lære mer om produktet og hvordan det fungerer sammenlignet med betalte utgaver.

Gratis VPN fungerer omtrent likt med betalte versjoner. Det er snakk om et virtuelt privat nettverk som omdirigerer trafikken fra enheten din (for eksempel datamaskin eller mobil) via en ny server, noe som igjen skjuler opphavet.

De viktigste forskjellene ser du her.

Færre tilgjengelige servere

Med et gratis VPN får du færre tilgjengelige servere å velge fra. Hos noen kan det være så lavt som én enkelt server, mens andre har 4-5 tilgjengelig.

Problemet oppstår når mange brukere skal koble seg opp samtidig. Hvis det blir for mye press mot serveren vil hastigheten falle tilsvarende. Derfor er det vanlig at gratis VPN tjenester opplever avbrudd i tilkoblingen.

Gratis VPN har dårlig geografisk utvalg

Med dårlig geografisk utvalg menes det at gratis-tjenestene ikke lar deg velge fra mange land. For noen er det helt greit, men for andre skaper det problemer.

Som et eksempel er det mange i Norge som ønsker å se TV fra hjemlandet mens de ferierer. Uten norsk server er det ikke mulig å koble seg til.

Du kan lese mer om gratis VPN hos vpnguiden.no, inkludert hvilke bruksområder tjenestene passer for.

Maksgrense på dataoverføring

Dette er muligens det viktigste punktet for mange forbrukere. Gratis VPN program har ofte (men ikke alltid) spesifikke grenser for hvor mye data du kan sende frem og tilbake mellom serveren.

Vanligvis vil grensen gjelde på månedsbasis, men det er ikke alltid tilfellet. Typisk vil datapakken være begrenset til et sted mellom 5 og 10 GB per måned. Det minner litt om mobildata, hvor det tidligere var vanlig å illegge grenser på månedsbasis.

Med betalte utgaver slipper du å bry deg om disse datagrensene. En slik begrensning vil ha mye å si hvis du planlegger å laste ned filmer, musikk eller lignende, kjent for å kreve mye båndbredde.

Risikerer at personlig informasjon kommer på avveie

Et annet punkt som ofte overses er sannsynligheteten for informasjonen ender opp hos uvedkommede. For å bruke en gratis VPN må du typisk oppgi navn, epost og annen data.

Slik informasjon er verdifull og det kan videreselges til markedsføringsselskap for en fin belønning.

Her er det store variasjoner mellom tilbyderne av gratis vpn, men det er en kjent sak at mange videreselger info om brukerne på det åpne markedet. Faktisk vil de skrive det i brukervilkårene du godtar på forhånd (hvis det er tilfellet).

Ordlyden vil variere, men oversatt til norsk vil det ofte høres omtrent slik ut: “Vi kan også i visse tilfeller dele informasjon med tredjeparter for andre hensikter, inkludert markedsføring, forskning og analyse av datatrafikk”.

Så, er det egentlig et problem? Det kommer an på hvor mye du verdsetter din egen private informasjon. Utover risikoen for å bli spammet av markedsførere på eposten, er det også kjipt at andre kan spore hva man foretar seg på nettet.

Er gratis VPN verdt det?

Det er fullt mulig å skaffe betalte utgaver for under 30 kr i måneden. Her får du tilgang til tusenvis av servere, med høy hastighet og muligheten for å streame uavbrutt.

Gratis VPN er derimot et akseptabelt alternativ for kortsiktig bruk. De betalte VPN tjenestene oppgir sjeldent at de laveste prisene kun gjelder for lange abonnementer, for eksempel over 12 til 36 måneder av gangen.

For kjøp av kortsiktige abonnementer må du gjerne betale alt fra 100 til 150 kroner, som ligger 5x over de laveste månedsprisene.