Dette kan du finne på Bodø/Salten i høstferien 2024

Høstferien nærmer seg med stormskritt, men hva skal man egentlig finne på?

Her kommer 5 gode tips til hva du kan finne på i høstferien 2024.

1. Norsk Luftfartsmuseum

Flymuseet i Bodø fornyer seg stadig. Noen utstillinger forblir og andre kommer til. Ønsker du historisk påfyll, samtidig som barna kan utfolde seg med høstløype, morsomme aktiviteter eller interaktive tester.

Norsk luftfartsmuseum holder åpent fra 10.00-16.00 i hverdager og 11.00-17.00 i helger.

I høstferien kan du blant annet oppleve:

Kl. 12.00 – 15.00 alle dager: “Gidskens elleville reise”

Hvem var den flygale unge damen fra Narvik? Hvorfor måtte hun fly til helt til Oslo i mørketida?

Bli med på flymuseets nye «escape-room opplevelse». Vinterstormene herjer, flyet fusker og på veien møter Gidsken en rekke utfordringer som må løses. Med tempo og samarbeid må dere hjelpe henne fram i tide! Dere starter oppdraget i Gidskens hjem i Narvik. Vår flinke museumsvert møter deg og setter i gang din reise. For å løse oppdraget, må dere lete etter svar, samarbeide godt og sette flyet i stand til reisen.

Videre er det duket for høstløype i museet. Her kan man vinne fine premier. En ypperlig aktivitet for hele familien!

Som vanlig tilbyr museet faste aktiviteter, som Bli pilot-utstillingen, med morsomme og interaktive tester. Lego-bord, med masse kul FlyLego, og Morten Dobbeldekker, som alltid er klar for en flytur med de minste barna.

PS! Det er gratis parkering.

2. Royal Bowling & Biljard

Bowling slår alltid an og passer like bra for store og små. Hvem har den mest skuddsikre arma, og hvor mange strikes får du på rad?

Royal Bowling ligger sentralt til, i Storgata 2, i underetasjen på Radisson Blu Hotel, Bodø.

Bowlingen holder åpent fra 12.00-23.00, med utvidet åpningstid til klokken 01.00 hver fredag og lørdag.

Ønsker du å ta med familien på en morsom aktivitet? Sjekk ut lavpris-bowling, hver mandag-fredag mellom klokken 12.00-16.00.

Ellers tilbyr Royal Bowling både air hockey og pinball. En perfekt måte å utfordre vennegjengen på.

Og du? Visste du at du kan bestille Take Away fra en rekke take-away steder fra bodø sentrum? Nyt mat, god drikke og godt selskap på Royal Bowling.

3. Bodø Padel

Visste du at trening også kan være gøy? Hvis ikke har du neppe prøvd padel! Den populære sporten har gått som en farsott de siste årene, og passer for store og små – I alle fasonger. Midt i Molobyen ligger Bodøs beste padelsenter. Her kan man både booke dobbel- og singelbane. Book din time i matchi-appen nå!

Trening har aldri vært morsommere. Tiden flyr når du først setter i gang med en runde.

Dette vil garantert gi mersmak!

4. Bodø Golfsenter

Når gradestokken viser under 10 grader, er det virkelig på tide med innendørs-aktiviteter. Takket være Bodø Golfsenter, kan du spille din favoritt utendørs-aktivitet, inne! Vegg i vegg med Bodø Padel, kan du teste ut den populære golfsimulatoren. Denne passer for nybegynnere og viderekomne. Gjennom simulatoren kan du besøke 300 ulike baner fra hele verden, uten at du trenger å gå spesielt langt. Ta med venner og familie og frisk opp golf-kunnskapen! Ingenting smaker bedre enn padel til middag og golf til dessert.

5. Oktoberfestival

For tredje året på rad går Oktoberfestivalen på Fauske av stabelen. En skikkelig folkefest med musikk og god stemning. Nytt i år er at festivalen strekker seg over tre dager. Torsdag 3. oktober braker det løs med Stand Up fra en av Norges desidert morsomste komikere – Terje Sporsem.

Fredag hører du Secret Script, Creedence Forever, Ole Ivars og Plumbo. Arrangementet foregår i Fauske Idrettshall, og et mer bygdevennlig, men morsomt og variert program skal du lete lenge etter.

Lørdag er det duket for Muddy´s, Publiners, Rotlaus, Glove og -sex guys!

Finn fram lederhosen, tyrolerhatten og god stemning. Dette vil du ikke gå glipp av.

