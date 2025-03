Dette kan du finne på i vinterferien 2025

Vinterferien er endelig i gang, men hva skal man finne på?

Her kommer tre tips til hvordan store og små kan få en litt mer innholdsrik vinterferie.

(Scroll nederst i saken for å høre tipsene i lydform).

1. Norsk Luftfartsmuseum.

Vinterferien flyr av gårde ved Norsk Luftfartsmuseum! Som vanlig tilbyr flymuseet et spennende program for alle aldre, enten du vil utforske på egen hånd eller delta i et mer organisert opplegg.

Åpningstider:

Mandag–fredag: 10.00–16.00

Lørdag–søndag: 11.00–17.00

Vinterferieaktiviteter (11.00–16.00):

Vinterferieaktiviteter (11.00–16.00):

Bli pilot! – Test deg selv i museets interaktive utstilling. Perfekt for familier med konkurranseinstinkt!

Barneflyet – Morten Dobbeldekker står alltid klar for en flytur for de minste.

Gidskens elleville reise – Museets eget escape room! Hvem var den flygale unge damen fra Narvik? Hvorfor måtte hun fly til Oslo midt i mørketida? Hjelp Gidsken gjennom vinterstormene og tekniske utfordringer – klarer dere å få henne frem i tide?

Digital guiding – Tilgjengelig på norsk og engelsk.

Åpen kafé – Café Gidsken byr på hjemmelagde kaker og byens beste vafler.

2. Royal Bowling

Test konkurranseinstinktet og ta med venner og familie på en skikkelig morsom vinterferieaktivitet. Hvem har den mest skuddsikre arma?

Åpningstider:

Søndag–torsdag: 12.00–23.00

Fredag–lørdag: 12.00–01.00

Andre morsomme arrangementer:

Lavprisbowling i hverdager mellom 12.00–16.00.

Familiebowling søndager 12.00–18.00 – hele familien spiller til barnepris!

Discobowling: Hver fredag og lørdag 22.00–01.00 – feststemning med musikk og discolys! (OBS: 18-årsgrense fra kl. 20.00.) Hver lørdag 18.00–19.30 – discobowling for barn!



3. Jäckvik Fjällcenter

Er du eventyrlysten kan det kanskje friste med en tur til nabolandet vårt. Rett over grensen ligger nemlig Jäckvik Fjällcenter, hvor du kan kjenne vinden bruse, spenne på deg skiene eller leie ski- og scooterutstyr.

I nydelige omgivelser ligger alt til rette for en vinterferie full av action og luftige eventyr. Jäckvik har bakker tilpasset både barnefamilier og de som søker mer fart og spenning. Med korte heiskøer og Sveriges lengste skitrekk er det bare å kaste seg ut i moroa!

Jäckvik Fjällcenter tilbyr overnattingsmuligheter, samt plass til campingvogn. Restauranten holder også åpent.

Åpningstider:

Jäckvik Fjällcenter holder åpent hver dag i hele vinterferien.

Det er deilig å være norsk … i Jäckvik!

