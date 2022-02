Diplom-Isbilen søker selgere

Vi tilbyr

Mulighet til å tjene en god inntekt. Vi har fastlønnsordning med provisjon

Som selger for Diplom-Isbilen får du jobbe med sterke merkevarer i et team med engasjerte kollegaer og blir en del av et solid konsept med store muligheter

En selvstendig arbeidsdag med mulighet til å selge og markedsføre våre merkevarer

Fleksibel turnus med arbeid på ettermiddag, kveld og helg

Introduksjons- og opplæringsprogram

Et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø

Spennende muligheter for riktig person

Vi tilbyr gratis parkering

En skikkelig god is kan alltid skape et kjærkomment øyeblikk eller spre glede til alle rundt deg. Vær med å skape de gode øyeblikkene sammen med oss!

Vi gjør oppmerksom på at det i forkant av en ansettelse kan bli foretatt en bakgrunnssjekk før ansettelse av en aktuell kandidat. Nærmere informasjon vil bli gitt.

Finner du stillingen interessant? Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende og konfidensiell prat, eller søk i dag ved å sende søknad og CV via vårt elektroniske rekrutteringssystem. For at søknader skal bli behandlet må søknaden registreres her, gjerne så raskt som mulig. Søknader behandles fortløpende, så ikke nøl med å registrere din interesse.