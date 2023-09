Hvordan kjøpe bitcoin: 3 metoder

Bitcoin omsettes på flere måter i Norge. Det inkluderer kjøp eller salg via børser, meglerhus og aksjer som har høy eksponering mot bitcoins kursutvikling.

Kort forklart: Det er mulig å få eksponering mot kursen på flere måter, ikke bare ved å eie bitcoin direkte.

Her er de 3 vanligste investeringsmetodene listet opp.

Kjøp bitcoin-derivater

Kjøp bitcoin ved hjelp av en børs

Investeringer i bitcoin gjennom en tredjepart (aksjer)

1. Handle bitcoin via derivater

Å handle bitcoin med derivater er en alternativ metode for de som ønsker eksponering mot prisutviklingen.

Derivater er finansielle kontrakter/avtaler som gir finansiell eksponering mot prisen, uten at investoren eier det underliggende instrumentet.

Med derivathandel er det oftes snakk om å kjøpe bitcoin med en CFD, også kjent som differansekontrakter.

Hvordan derivater fungerer – oppsummert:

Du eier ikke det underliggende aktivaet (bitcoin), enda eksponeringen er den samme.

Derivater har en helt annen gebyrstruktur, og koster penger å holde åpne over tid.

Best for kortsiktig spekulasjon hvor målet er å kjøpe bitcoin for kun noen uker av gangen, men ikke å holde over tid.

Lar deg øke bitcoin-investeringen med 2x. Kalles gjerne for giring.

Bitcoin derivater krever ikke lagring på egenhånd. Som et resultat slipper du å uroe deg for tapsrisiko som følge av datainnbrudd, passordtap eller lignende.

Blant de som kjøper bitcoin derivater er de vanligste produktene futures og opsjoner.

Futures: Kontrakten går i pluss hvis prisen overstiger (eller faller under) et forhåndsavtalt nivå i fremtiden. Opsjoner: Gir deg en rett til å kjøpe bitcoin (eller selge) til en forhåndsbestemt pris i fremtiden.

De siste årene har det også blitt vanligere å kjøpe bitcoin ved hjelp av “evigvarende” futures. Der en futures kontrakt alltid har en utløpsdato, vil de nye kontraktene bli åpne over tid. Ulempen er at du som kunde må betale for å “vedlikeholde” posisjonen over tid.

Fordelen(e) med å kjøpe bitcoin via derivater er at likviditeten er høyere. De åpner opp for giring og lar deg innta posisjoner på “begge sider” av handelen. Hovedulempen er at de koster mye penger å holde åpne over tid, som raskt spiser av den eventuelle fortjenesten.

2. Kjøp bitcoin på børs

Direkte handel med bitcoin innebærer å kjøpe bitcoin gjennom en børs eller fra en annen person. Det kan også gjøres ved hjelp av en bitcoin minibank, noe vi har sett dukke opp flere steder i Norge de siste årene.

Du finner en mer detaljert guide til hvordan du kjøper bitcoin her: https://kryptografen.no/kjope-bitcoin.

Mer om innskudd:

Hos norske børser kan du i dag sette inn midler med flere tjenester, noe som inkluderer:

Vipps

BankID (straksbetaling i banken)

ApplePay

GooglePay

Vanlig bankoverføring med giro

Her er det viktig å påpeke at Bitcoin ikke er et fysisk objekt, så det er ikke noe man får levert. Derimot kjøper du rettighetene til deler av den koden som undebygger bitcoin.

Fordelen med å kjøpe bitcoin på denne måten er at du kun gjennomfører én handel, så er du ferdig. Du behøver ikke å betale for å vedlikeholde posisjonen.

Forvent å betale ca. 0,5 til 1 prosent av beløpet i handelsgebyr, med ekstrakostnader for uttak.

3. Få eksponering med aksjer

Et siste alternativ som mange kanskje ikke tenker på, er muligheten for å kjøpe bitcoin indirekte ved hjelp av én eller flere aksjer.

I Norge er det flere selskaper som er tungt eksponert mot bransjen, og som i tillegg er notert på Euronext. Et eksempel er selskapet NBX, også kjent som Nordic Block Exchange. Børsen driver innen kjøp og salg av bitcoin, pluss andre kryptovaluta.

Dette er en risikabel tilnærming, gitt at selskaper kan gå konkurs. Da går hele investeringen som regel tapt. Likevel åpner det opp for større diversifisering av porteføljen til de som ønsker å investere i markedet.

Et kjent eksempel er selskapet Microstrategy, som valgte å låne over 5 milliarder kroner så det kunne kjøpe bitcoin. Målet var å sikre seg mot inflasjon.

Selskapets aksjekurs ble dermed i stor grad avhengig av hvordan verdien til bitcoin utviklet seg, fremfor den underliggende aksjekursen. Dette har igjen skapt problemer for selskapet etter verdiene raste i løpet av 2022.

Verdt å vite før du investerer

Kjøp av bitcoin er risikabelt og du risikerer å tape deler av investeringen dersom markedet går mot deg. Enda sannsynligheten er lav for at bitcoin går i null, er det best å investere mindre beløp av gangen.

En god regel å følge er at du ikke investerer mer enn 5-10 prosent av midlene du har disponibelt.

Mange norske kunder kaster seg gjerne på bølgen og kjøper bitcoin så fort de ser at mediene snakker om nye kurshopp. Unngå spontankjøp og forsøk heller å kjøpe bitcoin i små inkrementer over tid.

På den måten kan du oppnå det som kalles for dollar cost average, hvor du får en kurs over tid som bedre reflekterer markedet. Ved å spre investeringene utover vil du redusere risikoen for å betale overpris.

Andre kilder: kjøpebitcoin.no