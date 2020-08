Kjøp Ethereum fra en Norsk Børs

Det har blitt lettere å kjøpe ethereum for de som bor i Norge. I 2019 endret myndighetene regelverket og åpnet opp for registreringer av tjenester som tilbyr kjøp og salg av kryptovaluta, derav ethereum (forkortet til ETH).

Det siste året har 4 norske tjenester etablert seg i markedet etter å ha registrert seg hos Finanstilsynet. Derfor kan man nå kjøpe ethereum på dagen fra et norsk selskap, uten å måtte bruke børser utenlands.

Hva som kreves

For å kjøpe ethereum i Norge må man være statsborger eller lovlig bosatt i landet. I tillegg kreves det at man kan verifisere seg, enten ved å bruke vanlig bankid eller VIPPS (sistnevnte tilbys ikke hos alle).

Man godtar avtaleverket på siden og svarer deretter på noen enkle spørsmål om inntekt, formue og forventet bruk av tjenesten.

Betaling og innskudd

Det er kun én betalingsmetode som aksepteres hos børsene – Banktransaksjon. For øyeblikket er det ikke mulig å kjøpe ethereum med VISA eller andre debet/kredittkort.

Sammenlign forskjellige norske børser: Hvordan Kjøpe Ethereum fra Norge – Steg for Steg.

Kredittkort-transaksjoner vil sannsynligvis også gjøres tilgjengelig i Norge på sikt, men det kan ta noe tid før bransjen får grønt lys fra kortselskapene.

Bankbetalinger går nå raskere

Tidligere har man måtte vente på bankenes overføringstidspunkt for transaksjoner mellom norske kontoer. I fjor ble dette endret via innføringen av straksbetaling, som igjen betyr at man kan overføre penger kjappere mellom norske kontoer.

Velger man dette alternativet i nettbanken kan overføringer av NOK ta under 1 time – som igjen lar deg kjøpe ethereum kjappere. Ulempen er at ikke alle banker støtter slike innskudd. For å kunne kjøpe ethereum med hurtigbetaling må avsenderbanken inkludere navnet på avsender i meldingen til mottakerbanken (noe ikke alle gjør).

Prisen til ethereum har økt mye de siste ukene og ligger nå rundt 3500 norske kroner per enhet.

Kjøpe ethereum til spotpris

Norske børser tilbyr kun vanlig handel med ethereum, hvor man fysisk utveksler ETH med NOK eller annen kryptovaluta.

Dette er en såkalt P2P handel hvor man kjøper eller selger direkte til en annen privatperson.

Tips til å handle ETH

Hos børsene vil det være en ordrebok som består av tilbud om kjøp og salg. Differansen mellom de to kalles spread, og i noen tilfeller kan den være relativt høy (2-3%).

Hvis du planlegger å kjøpe ethereum for et større beløp vil det være smart å legge inn prisen som en tilbudsordre, der selgere kan fylle ordren ved å akseptere den prisen man har satt.

Det vil si at man ikke kjøper direkte av de tilbudene som står i ordreboken, som i noen tilfeller gjør at man taper opptil 2-3% av totalbeløpet.

Hva det koster i gebyrer

For å kjøpe ethereum vil du måtte betale ulike gebyrer. Det første er handelsgebyret, som ligger på mellom 0,2 til 0,5% hos de fleste børsene. Norske portaler krever som regel 0,5%, og i noen tilfeller enda mer hvis det er snakk om vekslere.

Gebyret betales både av kjøper og selger. Dermed vil det trekkes fra på totalbeløpet som bytter hender mellom kjøperen og selgeren.

Prisstigning drevet av DeFi

Prisen for ethereum har klatret raskt de siste månedene, i stor grad takket være den nye bølgen av defi applikasjoner som er tilpasset den såkalte “ERC-20” protokollen. Det er rammeverket som tilbys av ethereum for overføring av midler og avtaleinngåelse med smartkontrakter.

Defi er en forkortelse for decentralized finance, og inkluderer slike valutaer som LEND, COMP og KAVA. De har alle spesialisert seg innen utlån og veksling av ulike kryptovalutaer. Defi tokens har steget markant i verdi den siste tiden og bidratt til å heve prisen per ETH.

Hver enhet omsettes nå for litt over 3.800 norske kroner, eller det som tilsvarer rundt 425 usd.