Rasmus Wold kommer til Bodø med nytt soloshow

Hva gjør du når alle vennene dine plutselig får barn, gifter seg, kan skifte dekk på bilen og har oversikt over regnskap, membran og uketall? For Rasmus Wold er svaret enkelt – han lager et standupshow.

«Gutt (32)» er oppfølgeren til debutshowet «Sportsidiot», som gikk sin seiersgang på Latter og etablerte Rasmus som en av landets fremste standupkomikere. Denne gangen spinner han rundt det vanskelige med å bli voksen og alt man er nødt til å forholde seg til i kraft av å bli eldre. Med Rasmus sitt unike blikk og evne til å finne vitser over alt, er vi sikre på at dette blir et hysterisk morsomt show som de aller fleste vil kunne kjenne seg igjen i. Enten du er 32 år, har vært 32 år eller skal bli 32 år.

Rasmus Wold er en komiker som allerede er godt etablert i standup-miljøet. Han har masse erfaring fra TV / radio og nyter stor suksess med den populære podkasten «Topp 3», som medprogramleder sammen med Mads Hansen. I tillegg ble han også nominert til den anerkjente Stå Opp-prisen i 2019.

Terningkast: 5

«Fryktelig morsomt fra start til slutt»

AFTENPOSTEN Terningkast: 5

«Jeg moret meg sterkt»

RADIO RIKS

Det første showet klokken 1830 ble raskt utsolgt, det ligger nå billetter ute til ekstrashowet klokken 21.

Billetter får du kjøpt via stormen.no.