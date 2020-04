Refinansiering av forbrukslån hjelper deg kutte kostnadene

Det er mange som befinner seg i en situasjon der de sitter med dyre forbrukslån og øvrig gjeld hos forskjellige banker. Med høy rente og ulike forfallsdatoer kan det være lett å miste oversikten.

Hvis du skylder penger i form av flere kostbare forbrukslån kan det være lurt å vurdere refinansiering som en løsning.

Refinansiering går ut på at man tar opp ett stort lån med en bedre rente enn de forbrukslån man allerede sitter med. På den måten får man betalt ut all gjelden sin, og sitter igjen med kun ett lån å betjene. Samtidig blir renten også lavere, som vil spare deg for penger.

Gunstigere rentevilkår

En viktig grunn til at mange søker om refinansiering, er at man har muligheten til å sikre seg bedre vilkår og en lavere rente. I mange tilfeller kan det ha gått lang tid siden man tok opp det opprinnelige forbrukslånet, og rentene kan ha falt siden den gang. Man kan også komme bedre ut av kredittvurderingen enn det man gjorde sist, noe som banken vil tolke i positiv retning.

Selv om man bare har ett forbrukslån å betjene, kan det lønne seg å refinansiere. Man kan på en måte si at man da flytter hele lånet sitt over til en annen bank, da det nye lånet vil betale ut det gamle. På den måten vil man ha gode muligheter til å sikre seg gunstigere vilkår, som vil resultere i at man sparer store summer hvert år.

Et tips er å benytte en portal for sammenligning av renter, der refinansiere.net er et eksempel. Portalen viser en oversikt over bankenes tilbud på refinansiering av forbrukslån og øvrige typer gjeld.

Mindre administrasjon

Når man betjener ett eller flere forbrukslån, blir det naturlig nok mye å holde styr på. Man skal vite hva som gjenstår av gjelden, samtidig som man må passe på at alle regningene betales til riktig forfallsdato. Ofte kan man oppleve å overse en regning, og det resulterer i at kravet forfaller eller at man må betale forsinkelsesrenter.

Det er ofte slik at regningene blir samlet opp i en skuff, og avglemte regninger kan lett resultere i inkassovarsler. Hvis søknaden om refinansiering av forbrukslån innvilges, vil man kun sitte igjen med én regning å konsentrere seg om. På den måten slipper man unna mye tidkrevende administrasjon.

Forbrukslån har ulike rentesatser

Undersøkelser gjort av Norges sentralbank viser at den gjennomsnittlige renten på forbrukslån ligger omkring 13-14%, men at det er et stort spenn mellom hva de ulike bankene krever.

Bedre kontroll på privatøkonomien

Når man sitter med ett eller flere kostbare forbrukslån kan det ofte gå ut over privatøkonomien. Kanskje har man ikke nok penger til overs hver måned til å kjøpe det man trenger, som kan føre til mye frustrasjon. Ved å refinansiere vil man bare ha én regning å forholde seg til, og det betyr at man vil ha mer penger til overs.

For å hindre at låntakeren bruker det nye lånet sitt til andre ting enn å betale ut den eksisterende gjelden, foretrekker de fleste banker å ta seg av betalingsprosessen selv. På den måten slipper man å la seg friste til å bruke pengene andre steder. Det kreves derfor at man skaffer seg en fullstendig oversikt over gjelden man sitter med før refinansieringen innvilges.

Det bør nevnes at det i 2019 kom et nytt register over usikret gjeld i Norge, som viser bankene hvilke forbrukslån, kredittkort etc. som en lånesøker sitter med. Tidligere hadde ikke bankene kontroll over gjelden som ble tatt opp konkurrenter.

Lettere å bli gjeldfri

Betjener man mange smålån, har hvert lån gjerne forskjellige nedbetalingstider. Betaler man bare et minstebeløp, kan man sitte igjen med en følelse av å aldri bli kvitt gjelden. Fordelen med refinansiering er at man har muligheten til å bli raskere gjeldfri. Det skyldes at en høyere andel av terminbeløpet (det du betaler hver måned) allokeres til nedbetaling av gjeld i stedet for å dekke renter.

Når man har satt opp et budsjett, vil man få en god oversikt over hvor store avdrag man klarer å betale hver måned. Det vil lønne seg å betale det høyeste avdraget man er i stand til, da veien til å bli gjeldfri vil bli kortere. Her gjelder det å være konsekvent og holde seg til den samme nedbetalingsplanen underveis.

Refinansiere med sikkerhet

Eier du din egen bolig? I såfall bør du vurdere å søke om refinansiering med sikkerhet. På den måten har banken en sikker garanti for å få tilbake pengene sine, og det gir utslag i gunstige lånevilkår og lavere renter. Flere banker spesialiserer seg innen dette området, med tilbud om refinansieringslån til privatpersoner.

Det er lurt å foreta en nøye vurdering av sin egen betjeningsevne, da man må huske på at lånet skal betales tilbake, gjerne over flere år.