Sjåføren kan gjøre leiebilen dyrere

Hvem som skal kjøre leiebilen kan ha stor betydning for hvor mye det koster å leie den. Hvor mange som skal kjøre den kan også påvirke prisen. Forklaringen er at forsikringskostnadene endrer seg i takt med sjåførens alder og antallet sjåfører. Det varierer hvor mye dyrere leiebilen blir fra det ene utleiefirmaet til det andre.

Dyrere for unge

De fleste bilutleiefirmaene oppgir at man må være enten 23 eller 25 år for å leie bil. Dette er en nokså vanlig praksis utenfor Norges grenser også. Det betyr ikke at sjåfører under aldersgrensen ikke kan leie bil. Er du for eksempel 20 år kan du fortsatt leie bil mot å betale et tillegg i leieprisen.

Avis krever at sjåfører mellom 19 og 24 år betaler 125 kroner ekstra per leiedøgn.

Hos Budget må unge førere under 25 betale 175 kroner i tillegg til leieprisen per døgn.

Ekstraavgiften skyldes at det koster mer å forsikre en bil når den føres av unge sjåfører. Utleieselskapene kompenserer for dette ved å kreve mer i leie av unge sjåfører.

Det er også verdt å nevne at flere av selskapene kan ha en så høy aldersgrense som 30 år på enkelte av utleieobjektene sine, først og fremst biler i luksussegmentet.

Ekstrasjåfør koster ekstra

Mange benytter seg av leiebil i ferien. Dette innebærer lange kjøreturer hvor det kan være komfortabelt å dele sjåføransvaret mellom flere. Bare vær klar over at tilleggssjåfører koster ekstra hos de fleste bilutleierne.

For det meste er det snakk om noen titalls kroner ekstra per døgn. De fleste firmaene har allikevel et tak som gjør at du slipper å betale for ekstraføreren etter et visst antall dager. For ekstra sjåfører under 23 eller 25 år er prisen per døgn høyere enn ellers.

Det er mulig å unngå denne ekstrakostnaden og fortsatt være flere om å dele på kjøringen. Enkelte utleiefirmaer har begynt å inkludere en eller to ekstrasjåfører i den opprinnelige leieprisen. En annen løsning er å melde seg inn i selskapenes lojalitetsprogrammer. Som medlem kan du benytte en eller to tilleggssjåfører uten kostnader.

Kostbart regelbrudd

Flere tenker nok at det umulig kan være så farlig. De overlater rattet til andre i reisefølget selv om utleieselskapet har fått beskjed om at det kun er én sjåfør. Risikoen ved å benytte flere sjåfører enn avtalt er at det kan bli kostbart hvis det skulle skje noe.

En leiebilavtale er et juridisk dokument. Når du skriver under på at det bare er én sjåfør som skal kjøre bilen, er du forpliktet til å holde avtalen. Å la andre kjøre bilen er et avtalebrudd som fører til at du mister rettighetene avtalen gir deg.

Erstatningsansvar

Det siste gjelder også forsikringene som følger med leiebilen. Skulle det skjer noe under kjøreturen, mens andre enn den oppgitte sjåføren kjører, kan man bli erstatningsansvarlig overfor bilutleiefirmaet. I slike tilfeller får man lite hjelp av forsikringer. Man kan ende opp med å skylde selskapet hundretusenvis av kroner.

Dette er grunnen til at du bør holde deg til avtalen du har inngått med utleiefirmaet. Gi beskjed og betal pengene det koster hvis dere er flere som skal dele på kjøringen. Noe annet kan bli voldsomt dyrt.