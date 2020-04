Søk om lån uten sikkerhet og få lav rente

Lån uten sikkerhet har et rykte på seg for å være dyrt, noe som er vanskelig å argumentere mot. Det kan likevel være betydelige beløp å spare hvis man tar visse grep underveis i søknadsprosessen.

En fordel for norske forbrukere er at det finnes svært mange tilbydere å velge mellom, der noen tilbyr langt billigere avtaler enn andre.

I denne artikkelen skal vi belyse de viktigste punktene en bør kjenne til. Dette bør du vite når du skal søke om lån uten sikkerhet.

Flere forhold avgjør rentenivået

For det første vil bankens rente fastsettes etter den har foretatt en kredittsjekk. En kredittsjekk er noe banken gjør for å vurdere den enkelte søkers betalingsevne. Har man en solid økonomi (lav gjeld og høy inntekt) vil banken også kunne tilby bedre vilkår på avtalen.

Ikke minst har også bankens eget rentenivå en innvirkning på hva du må betale. Når bankene markedsfører lånet vil de ofte bruke ordlyden “rente fra”. Det betyr at låntakere i teorien kan få en rente ned mot dette nivået. Derimot må man ha en svært god kredittverdighet for å dra nytte av slike rentesatser.

Sammenlign og søk flere steder

En viktig del av søknadsprosessen er å sammenligne tilbud fra de ulike bankene. Det er en fordel å søke om lån hos flere banker, slik at man vet hvilken rente de kan tilby. Noen nettportaler lar deg sammenligne renter på lån før du søker, slik som billigeforbrukslån.no.

Det hjelper ikke bare å lese seg opp på hva de ulike aktørene tilbyr. Man må også sende søknader til dem for å motta individuelle tilbud. Ettersom norske banker stiller ulike krav og har egne prislister vil også rentenivået variere.

Ved å søke får man i tillegg vite nøyaktig hvor mye man skal betale i renter. Selv om bankene opplyser om renten på sidene sine, er det ofte kun snakk om nominell rente. Denne renten betegner grunnrenten, uten medfølgende gebyrer.

Den effektive renten inkluderer derimot alt av gebyrer, i tillegg til nominell rente. Når du skal søke lån bør du alltid ha fokus på denne satsen.

Krav om betalingsdyktighet

Det er risikabelt for bankene å innvilge lån, og særlig lån uten sikkerhet. Når et lån er usikret, kan det ikke stilles sikkerhet i søkerens personlige eiendeler, til forskjell fra pantesikrede lån bil og bolig. Dermed har ikke banken noe å støtte seg på dersom lånet misligholdes. Banker stiller derfor en god del krav til alle søkere.

De krever oftest at søker har en bruttoinntekt på minst 200 000 kroner, men dette varierer. I tillegg skal man ha evnen til å tåle en renteheving på 5% når man inkluderer eksisterende gjeld. Disse kravene er det Finanstilsynet som har fastsatt. Tilsynet fasholder i tillegg at maks nedbetalingstid for lån uten sikkerhet settes til 5 år, mens refinansieringslån kan innvilges med en tidsramme opptil maks 15 år.

Lang eller kort nedbetalingstid

Nedbetalingstiden på lånet følger en direkte korrelasjon med hva du betaler i renter. Lang nedbetalingstid vil medføre en lavere effektiv rente, men vil til gjengjeld koste deg mer penger.

Mange velger likevel så lang nedbetalingstid som mulig, fordi de vil holde de månedlige kostnadene nede. Det er noe som frarådes, da rentene alltid vil øke i det nedbetalingstiden utvides.

Kort oppsummert

Følg disse huskereglene når du skal søke lån uten sikkerhet. Da øker sjansen for å spare penger i form av en lavere rente: