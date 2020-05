Tips til å kjøpe bitcoin på en trygg måte med bankkonto

Det å kjøpe bitcoin fra Norge med bankkonto har ikke alltid vært enkelt. Først i 2019 ble det mulig å handle direkte fra norske aktører.

Dette året ble to nye bitcoinselgere lansert i Norge med godkjennelse fra Finanstilsynet.

Det gjør det mulig å kjøpe bitcoin direkte med norsk konto, som igjen betyr at man slipper å sende midler til utenlandske børser.

Her finner du noen tips til hvordan du kjøper bitcoin på en trygg og enkel måte med norsk bankkonto.

Slik går man frem

Det tryggeste alternativet er å handle bitcoin hos en norsk aktør. Da slipper man å sende midler utenlands, samt å veksle NOK til en annen valuta.

Steg 1: Åpne konto

Den enkleste løsningen er å benytte seg av den norske børsen MiraiEx. De står registrert hos Finanstilsynet og gir nye kunder en velkomstbonus når de åpner konto for første gang.

Registrerer man seg med koden “bitcoinbonus” vil man motta 0,001 BTC på kontoen sin. Dette kan man lese mer om ved å følge linken ovenfor.

Økonomiportalen privatøkonomi.net har skrevet mer om bonusordningen og hvordan man kan kjøpe bitcoin med norsk konto. Der kan man også lese mer om hvilke børser som er åpne for handel direkte fra Norge.

Steg 2: Sett inn penger på kontoen

MiraiEx gjør det relativt enkelt å sette inn penger på konto via bankinnskudd. Her har du 2 valg:

Sette inn pengene med vanlig overføring.

Benytte deg av straksbetaling i nettbanken.

Med det siste alternativet er det mulig å fylle opp handelskontoen på under 60 minutter. Slike betalinger støttes kun fra bestemte banker så det er viktig å sjekke dette på forhånd.

Har du valgt standard bankoverføring vil pengene settes inn på kontoen din i henhold til bankenes interne overføringstidspunkter. Det skjer 4 ganger i løpet av døgnet på vanlige hverdager.

Steg 3: Kjøp bitcoins

Siste steget blir å kjøpe bitcoins for norske kroner. Dette gjør du på markedsplassen, hvor andre tradere har lagt inn tilbud om beste kjøp og salgpris. I neste avsnitt finner du noen tips til hvordan gebyrene fungerer.

Hva du bør vite om gebyrene for å handle bitcoin

Når du kjøper og selger bitcoin vil du måtte betaler ekstragebyrer til børsen du handler hos. Størrelsen på gebyrene avhenger av hvilken børs du handler hos, beløpet og hvilken type ordre du legger inn.

Dette er de viktigste punktene du bør kjenne til:

Ordretypen:

Når du legger inn ordre for å handle bitcoins har du 2 valg: Å kjøpe til beste tilbudspris, eller å legge inn et bud.

Hvis du kjøper til beste tilbudspris betyr det at du fyller en salgsordre som andre har lagt ut.

En selger kan for eksempel ha lagt ut et tilbud om å selge sine bitcoin til en pris på 90.000 norske kroner per stykk.

Da fyller du denne ordren for det beløpet du ønsker å kjøpe. Slike ordre kalles ofte for “taker”, ved at du spiser av eksisterende likviditet i ordreboken.

Den siste typen innebærer at du selv legger ut et tilbud. Enda beste salgspris ligger på 90.000 kroner kan du legge inn en ordre der du byr 85.000,- per BTC. I så tilfelle må en selger fylle din ordre, noe som ikke skjer umiddelbart.

Prisen avhenger av ordretypen

Norske bitcoinbørser har for øyeblikket ingen prisforskjell mellom maker og taker gebyrer, enda det er standard hos de fleste internasjonale børser.

Hos de internasjonale aktørene er det vanlig at de som tilfører likviditet til ordreboken får de beste prisene, mens såkalte takers ender opp med å betale et høyere gebyr.

Når du skal kjøpe bitcoin i Norge er det vanlig å betale omkring 0,5% av kjøpesummen i handelsgebyr.

Uttak koster penger

Uttaksgebyret er en annen ting som må faktoreres inn i kostnadene. Nesten alle bitcoinbørser vil kreve seg betalt for å overføre verdier til en annen konto.

Det gjelder både ved uttak av bitcoin, såvel som norske kroner. Her ser du for eksempel hvilke priser som gjelder for den norske MiraiEx børsen:

Uttak av norske kroner: For øyeblikket gratis grunnet koronaviruset.

Uttak av BTC: 0,005 BTC.

Gebyrene er statiske, som igjen betyr at det straffer seg å handle for småsummer.

Er dette rette tid for å kjøpe?

Prisen på bitcoin har økt mye kun de siste 2 månedene. Store deler av prisoppgangen kan knyttes direkte til forventningene om hvordan den siste blokkhalveringen vil påvirke bitcoinprisen.

Historisk sett har bitcoin vært en svært god investering, noe denne artikkelen i Østlendingen illustrerer. Her fremkommer det at man ville tjent over 1 million kroner hvis man hadde kjøpt bitcoins for en tier i 2009.

En algoritme avgjør

Nye bitcoin utvinnes ved hjelp av dataprosessering. Rent teknisk er det snakk om å løse en algoritme, der den “vinnende part” mottar en belønning i form av nye utstedte bitcoin. Dette øker antallet bitcoin i markedet på en jevn basis.

Halveringen skjer omtrent hver tredje år, der nye blokkbelønninger halveres med 50%. I mai 2020 ble blokken halvert fra 12 til 6,5 BTC som er den nye belønningen hver miner mottar når de løser algoritmen.

Mange spekulerer i at prisene vil kunne stige markant de neste 2 årene, da historien viser at slike blokkhalveringer har en markant effekt på prisene.