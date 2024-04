Knuste kanarifuglene og klatret til tabelltopp

Bodø/Glimt sin solide sesongstart fortsetter, og borte mot Lillestrøm tok det fullstendig av.

De helgule ga seg ikke før det sto hele 0-5 på tavla, dermed går Glimt forbi Molde på målforskjell og leder nå Eliteserien.

Men at det skulle bli en fullstendig målfest til gjestene var det få som hadde trodd etter førsteomangen, hvor Glimt muligens var heldige som gikk inn i garderobene med en knepen ledelse.

Den kom etter bare 10 minutter når Zugelj ble vakkert spilt gjennom av dagens kaptein Jostein Gundersen, og satt ballen iskaldt inn i målet alene med keeper.

Lillestrøm hadde noen store sjanser til å utlikne men Ninos scoring ble den eneste i den første omgangen.

Når lagene kom ut til andre omgang var det derimot ingen tvil hvem som skulle ta dette med seg hjem.

Glimt gikk ut i hundre og fikk betalt ti minutter ut i omgangen hvor Patrick Berg ladet kanonen fra 25 meters hold og banket inn 2-0.

Etter det ballet det bare på seg, først med Grønbæk fem minutter senere, så avsluttet Håkon Evjen en nydelig kontring femten minutter før slutt til 0-4.

Kronen på verket fikk nysigneringen Kasper Høgh æren av å stå for da han smalt inn 0-5 med ti minutter igjen å spille.

Dermed ble det en skikkelig knuseseier for de helgule som også nå avslutter spillerunde nummer tre på toppen av tabellen!

Radio 3-børsen:

3: Patrick Berg

Nok en kjempekamp av Norges desidert beste midtbanespiller! Kronen på verket blir så klart da han sender en suser fra femogtyve meter inn til 0-2. Har eller stålkontroll på midten og styrer den som han vil.

2: Jostein Gundersen

Sin første glimtkamp med kapteinsbindet rundt armen, det er tydeligvis noe han ønsker seg oftere for makan til oppvisning. Glimts nye stopperduo virker være Moe og Gundersen, der førstnevnte ikke hadde sin beste dag i dag gjorde Gundersen jobben for to og bidro sterkt til nok en smultring.

1: Albert Grønbæk

Ikke hatt den beste starten på Eliteseriesesongen dansken, men viser flere ganger i dag hvor god han er. Får også en ny scoring under beltet. Glimts midtbanetrio dominerte Åråsen i dag.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Etter årets femte kamp ser stillingen slik ut:

6 Patrick Berg

4 Fredrik Bjørkan

4 Albert Grønbæk

3 Ulrik Saltnes

3 Jostein Gundersen

2 Kjetil Haug

2 Brede Moe

2 Håkon Evjen

2 August Mikkelsen

1 Nikita Haikin

1 Nino Zugelj

Avisa Nordlands Freddy Toresen var på plass på Åråsen og tok en prat med spillere og trenere etter kampslutt.

Dette hadde duoen Jostein Gundersen og Kasper Høgh å si til ANs utsendte:

Patrick Berg satt en kanon i mål, dette hadde han å si til AN etter kampslutt:

Intervjuene i sin helhet, og flere reaksjoner finner du på an.no.