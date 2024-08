Knuste polakkene

Glimt kom inn som favoritter med et godt resultat borte i første kamp, og imponerte stort også på hjemmebane.

Men starten ble alt annet enn god for de helgule. For allerede etter fire minutter kom det en kalddusj da gjestene fra Polen fikk en skikkelig drømmeåpning etter et selvmål fra Glimt.

Heldigvis reiste Glimt seg fort, og så seg aldri tilbake.

Etter en halvtime spratt ballen til Sondre Brunstad Fet som på halvvolley banket ballen inn i nota til 1-1 og Glimt var tilbake i føringen sammenlagt.

Bare to minutter senere satt den igjen for Glimt, et fantastisk forarbeid sørget for at Isak Määtä var alene med keeper, han gjorde ingen feil og bredsidet inn 2-1 som også var stillingen til pause.

En dominerende første omgang av Glimt og de helgule fortsatte dominansen i andre.

Ti minutter ut i andre omgang falt ballen igjen ned til Fet, som nok en gang fra distanse banket ballen inn i mål.

Spikeren på kista sørget danske Høgh for da han fikk satt en nesten ferdigscoret ball i mål til 4-1.

Dermed knuser Glimt Jagiellona over to kamper og er klar for Play Off til Champions League.

Der venter Røde Stjerne fra Serbia. Første oppgjør spilles på Aspmyra om en uke den 20. august, returen er i Serbia den 28. August. Begge kampene har avspark 2100 og begge hører du direkte på Radio 3.

Nysigneringen Isak Määtä fikk tillit fra start og svarte med sin første Glimtscoring. Dette sa han til oss etter kampslutt:

Kampens store spiller ble Sondre Brunstad Fet og han smilte som vanlig fra øre til øre i pressesonen etter kampslutt. Dette sa han til oss:

Radio 3-børsen:

3: Sondre Brunstad Fet

Tilbake fra start Fet, og viste hvorfor han fortjener startplass umiddelbart. God i alle faser av spillet og scorer to klassemål. Førstemålet er bare å ramme inn i Sportsbaren på Aspmyra!

2: Isak Määtä

Isak får også sjansen fra start i dag og takker for tilliten med solid spill. Den naturlige backen løser vingrollen meget godt og er iskald når han blir servert alene med keeper. Kunne med litt mer selvtillit satt en til i dag da han blir nydelig spilt gjenno av JP, men valgte dessverre det trygget valget å legge igjen.

1: Jens Petter Hauge

To målgivende i dag på JP, kunne fort blitt flere også. Fortsetter å skape trusler med sitt spill i sin frie roller hvor han utfordrer motstanderne der det passer han best!

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Etter dagens kamp ser stillingen slik ut:

23 Patrick Berg

15 Ulrik Saltnes

15 Fredrik Bjørkan

13 Jostein Gundersen

12 Albert Grønbæk

10 Nikita Haikin

10 Jens Petter Hauge

8 Fredrik Sjøvold

7 Håkon Evjen

5 August Mikkelsen

4 Oscar Kapskarmo

3 Adam Sørensen

3 Brice Wembangomo

3 Brede Moe

3 Sondre Brunstad Fet

2 Kjetil Haug

2 Sondre Sørli

2 Isak Määtä

2 Nino Zugelj

1 Odin Bjørtuft

1 Andreas Helmersen