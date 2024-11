Lanserer ny festival for ungdom

Unge Stormen lanserer ny festival av, med og for ungdom.

I 2025 går festivalen Bodø Bunt av stabelen. Navnet er inspirert av det tyske ordet Bunt, som betyr «fargerik.»

Festivalen vil tilby en rekke arrangementer for ungdom mellom 13 og 21 år. Allerede denne uken får vi en smakebit på det kommende festivalprogrammet med et sykurs for nybegynnere i Stormen Bibliotek. Gjennom det neste året får deltakerne muligheten til å vise fram alt de lærer på festivalens arrangementer.

Vi har tatt en prat med Truls Baalmann på 19 år, som har vært med i Unge Stormen siden 2020. Før han ble fast medlem, hadde han deltatt på flere av Unge Stormens arrangementer.

For Baalmann har tilbudet i Unge Stormen hatt stor betydning:

– Det har forandret livet mitt. Jeg gikk fra å ikke vite hva jeg ville gjøre, til å bli fast bestemt på at jeg skal jobbe med ungdom og utdanne meg til barne- og ungdomsarbeider. Det er et tilbud jeg aldri ville vært foruten, sier Baalmann.

Vi tok en prat med 19-åringen. Hør alt om den kommende festivalen her: