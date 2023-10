Vant jackpot

September endte på best mulig vis for en heldig spiller fra Indre Salten, som kunne innkassere storpremie under månedens siste radiobingo.

For Inger Hansen fra Saltdal ble det en spesielt hyggelig mandagskveld da hun 25. september kunne ringe inn og fortelle at hun hadde fått treraderen i spill nummer fire.

Ikke bare hadde hun fått trerader, men den kom også på kveldens lykketall som for anledningen var 26.

Dermed ble Hansen 13.000,- kroner rikere hvor hun vinner 1000,- for trerader og 12.000 for jackpot da den kom på kveldens lykketall.

Nå blir nok julegavehandelen noe enklere for den heldige bingospilleren.

Kanskje blir neste jackpotvinner deg? Spill radiobingo på Radio 3 hver mandag klokken 21. Blokker kan kjøpes på et av våre mange utsalgssteder rundt i Salten eller så kan man kjøpe og spille på nett, via radiobingo.no.