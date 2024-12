Seiret i årets siste kamp

Det ble unødvendig spennende, men Bodø/Glimt sendte nok en gang tyrkerne hjem tomhendt.

For etter at Besiktas trakk det lengste strået tilbake i 2004 i kvalifisering til den daværende Uefa Cupen har virkelig de helgule fått tatt igjen.

I begge oppgjørene mot det tyrkiske storbylaget under gruppespillet i fjor vant Bodø/Glimt. Denne gangen ble også de helgule et nummer for stort.

Det var riktig nok tyrkerne som startet best. Etter 21. minutter havnet ballen hos stjernespiller Fernandes som i et åpent bur førte ballen inn til 0-1.

Glimt tok etter dette mer og mer over, og i det 37. minutt ga det resultater.

Fredrik Bjørkan fikk servert en ball av motstanderlagets keeper, stormen mot 16-meteren og fant Phillip Zinckernagel inne foran mål, dansken vendte opp og banket ballen i nettaket og 1-1.

Knappe seks minutter senere smalt det igjen. Også denne gangen med dansken involvert, en corner sendt fra Zinckernagel havnet til slutt hos Odin Bjørtuft som på halv volley smalt ballen i nota og Glimt hadde snudd kampen til 2-1.

Flere mål ble det ikke før pause.

Bodø/Glimt fortsatte dominansen i andre omgang, og hadde flere muligheter til å øke ledelsen. Men det ville seg ikke i den andre omgangen, heldigvis for ingen av lagene så det ble ikke flere mål enn de tre fra første omgang.

Dermed sikret Glimt seg tre nye poeng og har satt seg selv i en meget god posisjon med to gjenstående kamper av Europa League seriespill 24/25.

De helgule ligger nå på en trettendeplass på ti poeng, noe som muligens kan holde til avansement. Men får de helgule full pott i de to siste er det muligheter for top 8 og rett til 8-deltsfinale.

Neste kamp er altså hjemme mot Maccabi Tel Aviv på Aspmyra den 23. januar, en uke etter avgjøres alt i Nice på den franske rivieraen.

Før den tid blir det en juleferie og et treningsopphold i Spania for de helgule.

Jens Petter Hauge har vært på lån i Glimt i år og har levert godt for de helgule. Det er usikkerhet rundt om den lokale helten er her når laget skal spille de to siste Europa League kampene i januar. Vi tok en prat med han og spurte han blant annet om han er her i januar. Hør hva han svarte her:

Phillip Zinckernagel er i samme båt. Spiller han i Glimt eller Belgia i januar? Hør hva han hadde å si om både det og kampen her:

Radio 3-børsen:

3: Phillip Zinckernagel

Avslutter med stil for denne gangen Zinckernagel. Mål og assist og dermed svært delaktig i at årets siste kamp ender med tre poeng, og muligens et avansement i Europa League. Så blir det spennende å se om dansken er med når Maccabi og Nice står på motsatt banehalvdel i januar.

2: Odin Bjørtuft

Nok en gang en god kamp fra midtstopperduoen Bjørtuft og Gundersen. Kronen på verket kom fra Bjørtuft på corner sendte Aspmyra til himmels med sin 2-1 scoring. Er ellers på rett tid til rett sted stort sett gjennom hele kampen, og også stabil når presset sto på i sluttminuttene.

1: Jens Petter Hauge

Også han leverer en solid avslutning for denne gang. Leker til tider med Besiktas sin norske back Jonas Svensson som fikk en tøff oppgave mot Hauge. Om han er med mot Maccabi og Nice virker per nå som lite sannsynlig, men han er helt sikker på at dette ikke var han siste kamp på Aspmyra i det minste!



Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Radio 3-børsen går fra år til år, og siden dette var årets siste kamp ble dette fasiten for årets Radio 3-børs:

36 Patrick Berg

27 Jens Petter Hauge

25 Nikita Haikin

24 Jostein Gundersen

21 Fredrik Bjørkan

20 Ulrik Saltnes

12 Håkon Evjen

12 Albert Grønbæk

10 Fredrik Sjøvold

9 Odin Bjørtuft

8 Villads Nielsen

7 Sondre Brunstad Fet

7 Phillip Zinckernagel

5 August Mikkelsen

4 Oscar Kapskarmo

4 Andreas Helmersen

3 Adam Sørensen

3 Brice Wembangomo

3 Brede Moe

3 Isak Määttä

2 Kjetil Haug

2 Sondre Sørli

2 Nino Zugelj

2 Kasper Høgh

1 Omar Elabdellaoui

Vi gratulerer Patrick Berg som børsvinner hos Radio 3 året 2024, og dermed i følge oss i lokalradioen Glimt sin viktigste og beste spiller dette året.

Tidligere vinnere av Radio 3-børsen:

2023: Amahl Pellegrino 24p

2022: Amahl Pellegrino 27p